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16:59, 6 февраля 2024Силовые структуры

В Госдуму внесли три законопроекта о гуманизации правосудия в России

Верховный суд РФ внес в Госдуму три законопроекта о гуманизации правосудия
Начало событий в новости Путин назвал успешным внедрение цифровых технологий в российское правосудие

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Верховный суд России внес три законопроекта о гуманизации правосудия в Госдуму. Об этом сообщил председатель высшей судебной инстанции страны Вячеслав Лебедев на встрече с президентом Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

Среди инициатив предлагается не избирать меру пресечения в виде содержания под стражей женщинам, имеющим малолетних детей, за совершение преступлений небольшой тяжести. Также предлагается не арестовывать фигурантов уголовных дел по ненасильственным преступлениям средней тяжести.

Помимо этих предложений, разработаны поправки, касающиеся гуманизации правоприменительной практики по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме того, Верховный суд предлагает немедленно освобождать из мест лишения свободы граждан, признанных больными. Сейчас действует определенная формальная процедура для исполнения решения суда.

Лебедев напомнил, что три законопроекта разработаны во исполнение поручений президента по гуманизации правосудия.

Путин назвал успешным внедрение цифровых технологий в российское правосудие. В 2023 году девять миллионов документов в электронном виде поступили в российские суды, что свидетельствует об успешном развитии электронной формы работы с гражданами.

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      Любовь Ширижик
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