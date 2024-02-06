Путин высоко оценил использование цифровых технологий в судебной системе

Президент России Владимир Путин назвал успешным внедрение цифровых технологий в российское правосудие. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, передает сайт Кремля.

По словам Путина, в 2023 году девять миллионов документов в электронном виде поступили в российские суды, что свидетельствует об успешном развитии электронной формы работы с гражданами, выстроенной Верховным судом (ВС).

Открытость и доступность судебной системы обеспечивается в том числе широким использованием возможностей многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по принципу «одного окна», отметил Лебедев.

Он сообщил, что в таком режиме за весь прошлый год суды рассмотрели 400 тысяч дел. Также эффективными оказались новые формы судопроизводства по видео-конференц-связи и веб-конференции — с их применением было рассмотрено около одного миллиона дел.

«Это очень большое подспорье для работы суда и сокращения нагрузки», — пояснил Лебедев.

Россияне активно пользуются государственной автоматизированной системой ГАС «Правосудие», за год туда поступило 11 миллиардов запросов от пользователей, указал глава ВС.

Открытую встречу Путина с Лебедевым анонсировал ранее 6 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, они намеревались обсудить тему развития судебной системы в России.