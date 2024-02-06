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12:58, 6 февраля 2024Россия

Песков анонсировал встречу Путина с председателем Верховного суда

Псков заявил, что Путин намерен встретиться с председателем Верховного суда

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин 6 февраля намерен встретиться с председателем Верховного суда (ВС) страны Вячеславом Лебедевым. Об этом завил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, президент сегодня работает в Кремле. У него запланировано несколько мероприятий.

«Среди открытых встреч будет у президента в середине дня встреча с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым», — сказал он. Все остальные встречи главы государства будут в закрытом формате.

Песков добавил, что Путин планирует обсудить с Лебедевым тему развития судебной системы в России.

Ранее представитель Кремля заявил, что в графике Владимира Путина, который также является кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах, остается не так много времени на предвыборные мероприятия. По словам представителя Кремля, предвыборная кампания Путина не будет иметь значительных отличий от его стандартного графика.

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      Никита Абрамов
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