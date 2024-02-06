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16:25, 6 февраля 2024Бывший СССР

МИД вызвал временных поверенных стран Прибалтики

Захарова: поверенные стран Прибалтики вызваны для донесения позиции по выборам
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министерство иностранных дел России вызвало временных поверенных стран Прибалтики для обеспечения безопасности голосования на выборах президента России в этих странах. Комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что действие вызвано отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на обращения российской стороны с просьбой обеспечить безопасность на выборах президента России. В МИД России также сослались на обязанность государств пребывания принимать меры по защите представительств страны.

«Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования», — добавила пресс-секретарь МИД.

Также Захарова сообщила об ответных мерах России в случае невыполнения странами Прибалтики указанных обязательств.

Ранее представитель МИД России назвала депортацию россиян из Прибалтики решением русского вопроса. Она отметила, что на территории Прибалтики предпринимаются активные усилия по выдавливанию русского языка из образовательной системы.

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      Юрий Леонов
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