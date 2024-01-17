В МИД назвали депортацию россиян из Прибалтики решением русского вопроса

Спикер МИД Захарова: страны Балтии, высылая россиян, хотят решить русский вопрос

Депортация граждан России из Латвии, Литвы и Эстонии — это попытка раз и навсегда решить русский вопрос на территории бывших советских республик. Так массовую высылку россиян из стран Балтии назвала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга, запись которого доступна во «Вконтакте».

«Прибалтийские государства, высылая россиян, открыто ведут подготовку массовой депортации русскоязычных жителей. Они хотят, видимо, таким образом добиться окончательного решения "русского вопроса" и беспрецедентную для XXI века проблему массового безгражданства на своих территориях», — заявила спикер МИД.

Захарова отметила, что на территории Прибалтики предпринимаются активные усилия по выдавливанию русского языка из образовательной системы, лишающие значительную долю населения право обучаться на родном языке.

Ранее в Латвии заявили, что депортация россиян из республики — это очень мягкий шаг по сравнению с концентрационными лагерями, куда во время Второй мировой войны интернировали немцев. Несмотря на то, что пострадают невиновные, в этом нет ничего страшного, уверен профессор из Риги Марцис Аузиньш.