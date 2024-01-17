Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 17 января 2024Бывший СССР

В МИД назвали депортацию россиян из Прибалтики решением русского вопроса

Спикер МИД Захарова: страны Балтии, высылая россиян, хотят решить русский вопрос

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депортация граждан России из Латвии, Литвы и Эстонии — это попытка раз и навсегда решить русский вопрос на территории бывших советских республик. Так массовую высылку россиян из стран Балтии назвала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга, запись которого доступна во «Вконтакте».

«Прибалтийские государства, высылая россиян, открыто ведут подготовку массовой депортации русскоязычных жителей. Они хотят, видимо, таким образом добиться окончательного решения "русского вопроса" и беспрецедентную для XXI века проблему массового безгражданства на своих территориях», — заявила спикер МИД.

Захарова отметила, что на территории Прибалтики предпринимаются активные усилия по выдавливанию русского языка из образовательной системы, лишающие значительную долю населения право обучаться на родном языке.

Ранее в Латвии заявили, что депортация россиян из республики — это очень мягкий шаг по сравнению с концентрационными лагерями, куда во время Второй мировой войны интернировали немцев. Несмотря на то, что пострадают невиновные, в этом нет ничего страшного, уверен профессор из Риги Марцис Аузиньш.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти в России

      Теннисист Южный объявил о смерти жены

      Названы условия для снижения цен на новостройки в России

      Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

      Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

      Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

      Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу

      В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

      Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше