Минобороны рассказало о подвиге отразившего атаку дронов ВСУ рядового

Минобороны: рядовой Трофимов отразил атаку ВСУ и уничтожил два беспилотника

Рядовой Игорь Трофимов совершил подвиг в зоне проведения спецоперации — он уничтожил два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обезвредил взрывное устройство. Об этом рассказали в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ночное время Игорь находился на наблюдательном посту. На пост была предпринята атака дронов-камикадзе противника. Проведя наблюдение, рядовой Трофимов определил, с какого направления летели дроны. Сообщив об этом своим сослуживцам, военнослужащие открыли огонь по приближающимся коптерам», — отчитались в министерстве.

По его информации, рядовой лично уничтожил два дрона, один из которых упал на позиции из-за потери управления, но не взорвался. Российский военный обезвредил закрепленную на беспилотнике взрывчатку.

Ранее в оборонном ведомстве уже рассказывали о другом подвиге рядового Трофимова. Он в одиночку вынудил отступить диверсантов ВСУ. В частности, рядовой использовал нестандартные подходы в оборудовании позиций.