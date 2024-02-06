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02:23, 6 февраля 2024Россия

Минцифры назвало число заявок на онлайн-голосование на выборах президента

Минцифры: подано более 1 млн заявок на онлайн-голосование на выборах президента

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Россияне с 29 января подали более одного миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ. Такое число названо на сайте Минцифры России.

Среди лидеров по активности перечислены Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области.

2 февраля глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что россияне подали 740 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Жители 29 российских регионов, в том числе Москвы, смогут проголосовать дистанционно. Прием заявок на онлайн-голосование стартовал 29 января и продлится до 11 марта. На данный момент процедуру регистрации завершили четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков.

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      Марина Совина
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