Мир предупредили о нехватке важнейшего энергоресурса

Глава Минэнерго Катара аль-Кааби: мир столкнется с дефицитом газа в 2025 году

В ближайшем будущем глобальный энергетический рынок столкнется с нехваткой важнейшего энергоресурса — газа. Его дефицит прогнозируется в 2025-2030 годах, заявил глава Министерства Катара по вопросам энергетики (Минэнерго) Саад бен Шарида аль-Кааби. Его слова приводит ТАСС.

На этом фоне в среднесрочной перспективе газ будет самым необходимым энергетическим ресурсом, уточнил министр. «Мы видим, что с 2025 года по 2030 год в мире будет дефицит газа», — заключил аль-Кааби в ходе выступления на форуме India Energy Week.

Он добавил, что кризисную ситуацию усугубило резкое снижение закупок российского газа странами Евросоюза (ЕС). На этом фоне кардинально изменились цепочки поставок, что, в свою очередь, повлияло на волатильность биржевых цен. Резкие изменения газовых котировок являются разрушительными для мирового энергетического рынка, заключил катарский министр.

На ситуацию также может оказать негативное воздействие решение президента США Джо Байдена остановить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Ранее агентство Bloomberg сообщало, что подобная мера рискует затянуть реализацию проектов, реализация которых была запланирована после 2027 года. Одними из главных пострадавших при таком раскладе окажутся европейские покупатели, считают эксперты.