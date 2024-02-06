Многодетного россиянина заподозрили в сексуальном насилии над тремя дочерьми

В Кузбассе полиция подозревает многодетного отца в сексуальном насилии

В Новокузнецком районе Кемеровской области полиция проверяет неоднократно судимого многодетного отца по подозрению в сексуальном насилии над тремя дочерьми. Об этом сообщает издание Baza.

По информации правоохранителей, с лета 2021 года по октябрь 2023 житель поселка Северный Вячеслав Ч. совершал действия сексуального характера в отношении трех дочерей — 17-летней студентки первого курса колледжа, 15-летней девятиклассницы и 14-летней восьмиклассницы.

По информации издания, с июня 2023 года подозреваемый состоит на профилактическом учете, а мать семейства — с января 2024 года. Всего у них восемь детей.

Ранее сообщалось, что в Уватском районном суде взят под стражу мужчина 1996 года рождения по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней в купе.