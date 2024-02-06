Мошенник вымогал деньги у россиянина под предлогом защиты от рейдерского захвата

В Пензе мошенник попытался обмануть директора предприятия и попался ФСБ

В Пензенской области задержали 58-летнего россиянина, обманувшего директора одного из предприятий. Об этом во вторник, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным силовиков, мошенник рассказал бизнесмену о якобы планирующемся рейдерском захвате его предприятия. Он пообещал защиту со стороны высокопоставленных сотрудников ФСБ, пояснив, что услуга стоит 60 миллионов рублей. На деле же аферист не имел связей в силовом ведомстве и не мог никак повлиять на ситуацию вокруг предприятия. Его раскусили и при получении части требуемой суммы в 10 миллионов рублей, он был задержан сотрудниками ФСБ.

Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности обвиняемого.

5 декабря сообщалось, что в Горловке силовики задержали местного жителя, который представлялся сотрудником ФСБ и предлагал военным услуги по комиссованию.