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09:05, 6 февраля 2024Наука и техника

Объяснена загадка летящих на свет мотыльков

Кружение насекомых вокруг лампочек объяснили ориентацией на естественный свет

Фото: Ilya_Kuznetsov / Shutterstock / Fotodom

Ученые Имперского колледжа Лондона и Международного университета Флориды объяснили загадочное поведение мотыльков, которые летят на искусственные источники освещения, например лампочки, и кружатся вокруг них. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В новой работе специалисты использовали захват движения с высоким разрешением в лаборатории и стереовидеосъемку в полевых условиях, чтобы изучить трехмерную кинематику полетов насекомых вокруг искусственного освещения. Оказалось, что насекомые не летят прямо к свету, а следуют по траектории, перпендикулярной источнику, поворачиваясь к нему верхней частью тела.

При естественном освещении наклон спины в сторону самого яркого источника света помогает поддерживать правильную ориентацию тела в полете и контроль над ним. Однако вблизи искусственных источников эта сохранившаяся эволюцией реакция способствует тому, что насекомое попадает в световую ловушку.

Как пишут авторы, этой реакции достаточно, чтобы создать кажущиеся беспорядочными траектории полета насекомых вблизи источников света, и наиболее правдоподобно объясняет, почему искусственное освещение привлекает так много насекомых. Таким образом, гипотеза фототаксиса, согласно которой насекомые целенаправленно летят к свету, является ошибочной.

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      Александр Еникеев
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