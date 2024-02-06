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08:01, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл уменьшающую размер полового органа вредную привычку

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что курение уменьшает размер полового члена. Влияние этой распространенной вредной привычки на орган доктор раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Тот самый орган (половой член — прим. «Ленты.ру»), про который мы говорим, (...) как губка. И, соответственно, все зависит от степени его кровенаполнения. Ну, как вот мы надуваем мячик: если он слабо надут, он, соответственно, меньше, если сильно раздут, соответственно, становится больше», — отметил специалист. Врач объяснил, что курение ведет к атеросклерозу и запустению сосудистого русла, а это приводит к изменению размера полового органа.

«И мы говорим, что у хронических курильщиков после того, как они покурили 15 лет пачку сигарет в день, у них уменьшается [половой член]», — заключил медик.

Ранее терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, назвали три продукта, которые повышают потенцию у мужчин. Врачи рассказали, что эректильную функцию улучшают тыквенные семечки, индейка и молоко.

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      Олег Давыдов
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