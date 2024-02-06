На Украине продлили военное положение

Верховная Рада продлила военное положение на Украине до 13 мая

Верховная Рада Украины утвердил указ Владимира Зеленского о продолжении военного положения. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram.

Принятым решением депутаты продлили военное положение с 14 февраля до 13 мая 2024 года — на 90 дней. Железняк отметил, что это было уже десятое подобное голосование. Одобрительно проголосовали 335 членов парламента.

Ранее депутат Рады Егор Чернев заявил, что устроенный территориальными центрами комплектования (ТЦК) террор дискредитировал идею мобилизации и снизил моральный дух украинского общества.