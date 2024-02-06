Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине продлили военное положение

Верховная Рада продлила военное положение на Украине до 13 мая

Фото: Thomas Peter / Reuters

Верховная Рада Украины утвердил указ Владимира Зеленского о продолжении военного положения. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram.

Принятым решением депутаты продлили военное положение с 14 февраля до 13 мая 2024 года — на 90 дней. Железняк отметил, что это было уже десятое подобное голосование. Одобрительно проголосовали 335 членов парламента.

Ранее депутат Рады Егор Чернев заявил, что устроенный территориальными центрами комплектования (ТЦК) террор дискредитировал идею мобилизации и снизил моральный дух украинского общества.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестовича заочно арестовали в Москве. Против него возбуждены дела в России, Белоруссии и на Украине

      На Украине введут услугу онлайн-браков

      В петербургском отеле электрику расплющило голову лифтом

      Несколько десятков полицейских ушли в отставку в российском городе

      В сети назвали способ вычислить 30-летних по одному аксессуару

      Автомобилистам посоветовали запастись решетками для раковины

      На Украине продлили военное положение

      Запад обвинили в попытках переложить ответственность за провал ВСУ на Зеленского

      Хуситы атаковали британское и американское суда

      Россия оказалась одной из самых спокойных для полетов на самолете стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше