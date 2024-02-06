На Украине возбудили уголовное дело по факту избиения митрополита УПЦ

Полиция Черновицкой области возбудила дело по факту избиения митрополита УПЦ

Полиция Черновицкой области возбудила уголовное дело по факту избиения митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Михаила Жары (Лонгина). Об этом заявила начальник отдела коммуникации ведомства Каролина Маришева, сообщает ТАСС.

Маришева прокомментировала сообщения об избиении наместника Банченского монастыря. Она сообщила, что Жара не подавал заявления в правоохранительные органы, а следствие начато по его публичному сообщению.

«По публичным заявлениям Михаила Жары начато расследование уголовного производства по правовой квалификации "Умышленное легкое телесное повреждение"», — заявила представитель полиции.

Избиение митрополита Лонгина произошло в ночь на 22 января. Как сообщил настоятель монастыря, он получил в собственном доме удар от пришедших неизвестных и потерял сознание. После нападения потребовалось хирургическое вмешательство.