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12:01, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине избили митрополита УПЦ

В Черновицкой области Украины неизвестные избили митрополита УПЦ Лонгина

Кадр: Банченский Монастырь / Youtube

В Черновицкой области Украины неизвестные избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина. Об этом сообщил монастырь на своей странице в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это произошло в ночь на 22 января, они постучали в дверь три раза, и когда я открыл, то получил удар, от которого потерял сознание. После удара потребовалось хирургическое вмешательство. Теперь я чувствую себя хорошо! Все остается на милость и суд Божий!» — комментирует произошедшее священник.

В ноябре 2023 года в Вознесенский Банченский монастырь приходили вооруженные военные и сотрудники Службы безопасности Украины. При этом силовики не объяснили цель своего визита. По словам митрополита, они распугали детей и напали на прихожан «как на бандитов».

В начале января стало известно, что сгорел дом митрополита Лонгина. Сам священнослужитель не пострадал.

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      Александр Курбатов
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