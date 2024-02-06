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18:33, 6 февраля 2024Забота о себе

Назван неожиданный вред чихания для мозга

Физиотерапевт Малиновская: чихание с зажатым носом может повредить мозг

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Неправильное чихание может привести к тяжелым последствиям, предупредила физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская. Неожиданный вред чихания с зажатым носом она назвала в беседе с NEWS.ru.

При чихании, объяснила врач, воздух выходит через нос со скоростью 120 метров в секунду и создает давление на внутренние стенки более 100 миллиметров ртутного столба. Если человек зажимает нос, давление распределяется по носоглотке и евстахиевой трубе, соединяющей носоглотку со средним ухом, что чревато повреждением сосудов. При этом все микробы остаются в организме, рассказала физиотерапевт.

«Ни в коем случае не зажимайте нос, чтобы чихнуть потише! "Ударная волна" может повредить сосуды носоглотки, пищевод, а иногда и даже головной мозг», — объяснила Малиновская.

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Чихая на людях, объяснила врач, стоит прикрывать рот не ладонью, а локтем согнутой руки, чтобы микробы не попадали на окружающих.

Ранее врачи-физиотерапевты, реабилитологи Шелби Джонсон и Майкл Фредериксон рассказали, что жир на руках может появляться из-за генетической предрасположенности. По их словам, в этом случае физические упражнения помогут замаскировать жир, но не избавят от него.

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      Александра Лисица
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