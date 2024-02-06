Названы способы достать авто из сугроба

Эксперт Малышенко: достать авто из сугроба помогут домкрат или лебедка

Достать автомобиль из сугроба можно с помощью домкрата или лебедки. Способы справиться с такой проблемой назвал преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко, пишет Life.ru.

Перед началом работы эксперт советует надеть защитные перчатки и убедиться, что машина не повреждена. Если в багажнике есть веревка или стропа, для освобождения авто из сугроба можно использовать метод полиспастов. В противном случае подойдет лебедка: один конец ее троса потребуется закрепить на дереве или столбе, а затем с помощью провода вытащить транспорт.

Также можно приподнять машину домкратом и подложить под колеса доски или камни. Таким образом получится улучшить сцепление и облегчить процесс выезда. При отсутствии домкрата можно попробовать подложить под колеса доски и камни без него.

Если машине мешает двигаться снег, Малышенко рекомендует попытаться откопать ее. Если авто застряло на склоне, следует поставить под колеса упоры или противооткатные башмаки, чтобы предотвратить скатывание вниз. Эксперт подчеркнул, что нельзя пытаться вытащить машину в одиночку. Эффективным и безопасным способом является вызов эвакуатора.

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