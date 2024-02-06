Названы способы утилизации еды без вреда экологии

Кудзагова: при разложении пищевых отходов образуются ядовитые сточные воды

Сопредседатель Российской экологической партии «Зеленые» Александра Кудзагова назвала мифом преобразование пищевых отходов в удобрение на свалке. Они не разлагаются, а лишь выделают опасные вещества. В беседе с KP.RU эксперт рассказала о способах утилизации еды без вреда экологии.

«Основной объем отходов отправляется на полигоны. И это самый худший вариант. При разложении именно пищевых отходов образуются ядовитые сточные воды. А то, что пищевые отходы естественным образом разлагаются и становятся удобрением, поэтому от них якобы нет вреда, — миф!» — сказала эксперт.

Кроме того, на свалках не разлагаются и пищевые отходы, поскольку они трамбуются, и в слоях не остается кислород. На полигонах образуется свалочный газ (метан, углекислый газ, сероводород и меркаптаны) и фильтрат, который проникает в почву, грунтовые воды, водоемы и становится источником распространения инфекций.

Чтобы сократить количество пищевых отходов, следует закупать еду без излишка, не закупаться впрок, не ходить в магазин голодными и замораживать оставшиеся продукты. Еще пищу можно пустить на компост и удобрения, из выброшенной еды также производят биогаз, который можно использовать для обогрева, освещения и в качестве транспортного топлива, а на биотопливе, полученном из использованного фритюрного масла, даже самолеты летают, отметила Кудзагова.

Популярностью стал пользоваться и фудшеринг, предполагающий распределение невостребованных продуктов. В России существует благотворительный фонд «Банк еды "Русь"», который передает еду нуждающимся.

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