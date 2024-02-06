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09:29, 6 февраля 2024Забота о себе

Офисным работникам раскрыли секреты здорового образа жизни

Фото: Pxhere

Малоподвижный образ жизни, длительные часы, проведенные перед компьютером, и стресс негативно сказываются на здоровье, предупредила невролог, остеопат Ангелина Шестакова. В комментарии для «Ленты.ру» врач раскрыла офисным работникам секреты поддержания здорового образа жизни.

Чаще всего у работников офисов развиваются боли в спине и ногах, головная боль, грыжи межпозвоночных дисков, отеки, геморрой, венозный застой, нарушение осанки, снижение мышечного тонуса и раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний, перечислила врач.

Существует простой способ снизить риск развития названых заболеваний, продолжила Шестакова. «Всего лишь нужно каждый час делать перерывы на пару минут», — рекомендовала врач.

Для поддержания мышц, ослабевающих из-за сидячей работы подойдут пешие прогулки, в том числе — от дома до работы и обратно, если офис находится не очень далеко

Ангелина Шестакованевролог, остеопат

С пользой можно проводить и обеденный перерыв, заверила Шестакова. Во-первых, следует выбирать для перекуса полезную пищу, а во-вторых, делать, зарядку для глаз вместо того, чтобы смотреть в экран смартфона. Специалистка отметила, что многие крупные компании предлагают сотрудникам абонементы в тренажерный зал, и призвала не пренебрегать возможностью заниматься спортом.

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После возвращения домой не следует сразу же включать телевизор в стремлении расслабиться за просмотром любимого сериала, сказала Шестакова. Она рекомендовала дать нервной системе отдохнуть в тишине.

«На ужин выбирайте свежие и качественные продукты. Постарайтесь отказаться от фастфуда, сладких газированных напитков и тяжелой пищи. Выбирайте овощные салаты и легкую белковую пищу. Воспользуйтесь главным правилом: чем более активными вы хотите быть на работе, тем более качественным должен быть сон. Постарайтесь прогуляться перед сном и хорошо проветрить комнату. Уберите просмотр телевизора и телефона хотя бы за час до сна», — заключила Шестакова.

Ранее Шестакова назвала самый вредный для нервной системы алкогольный напиток. Она предупредила, что нервной системе вредят все спиртные напитки, но больше остальных — энергетики.

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      Вера Владзиевская
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