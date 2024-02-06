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07:52, 6 февраля 2024Спорт

Олимпийский чемпион назвал выгоду для России от допингового скандала с Валиевой

Олимпийский чемпион Нагорный: скандал с Валиевой может быть пиаром для России
Никита Нагорный

Никита Нагорный. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный назвал выгоду для России от допингового скандала с фигуристкой Камилой Валиевой. Его слова приводит РИА Новости.

Гимнаст заявил, что подобная история может быть пиаром, а значит повлияет на популяризацию спорта. «Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей на каток», — посчитал Нагорный.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

Таким образом, спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России, а сборная России переместилась с первого места на третье. Кроме того, Валиева осталась без титула чемпионки России и Европы.

Допинг-скандал вокруг спортсменки развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Анастасия Борисова
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