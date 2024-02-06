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11:23, 6 февраля 2024Наука и техника

Отстыковку миссии Axiom Space перенесли на неопределенный срок

Компания SpaceX перенесла на неопределенный срок отстыковку миссии Axiom Space

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX перенесла на неопределенный срок отстыковку от Международной космической станции (МКС) миссии стартапа Axiom Space. Об этом сообщает ТАСС.

Перенос обусловлен погодными условиями, затрудняющими возвращение на Землю космического корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек.

В SpaceX, Axiom Space и НАСА пообещали продолжать отслеживать подходящие для возвращения на Землю корабля с экипажем условия.

Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с космическими туристами стартовала с космодрома на мысе Канаверал 19 января в 00:49 по московскому времени.

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      Иван Потапов
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