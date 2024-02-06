Пассажира поймали в аэропорту Европы с 1,4 миллиона евро в чемоданах

Bild: в аэропорту Мюнхена задержали пассажира с 1,4 миллиона евро в чемоданах

В аэропорту Мюнхена поймали пассажира с 1,4 миллиона евро наличными в чемоданах. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным таможенного расследования, 44-летний немец иранского происхождения, который направлялся в Стамбул, попытался провезти крупную сумму денег, не задекларировав их.

Сотрудники охраны аэропорта европейского города при просвечивании багажа рентгеном обнаружили сложенные стопки купюр. Уточняется, что чемоданы были изъяты, а их владелец — задержан.

Кроме того, у немца конфисковали два мобильных телефона. Также был выдан ордер на его арест из-за подозрений в отмывании денег.

Ранее сотрудники одного из главных аэропортов Испании обокрали пассажиров на 192 миллиона рублей и пошли под суд. Выяснилось, что они вскрывали зарегистрированные чемоданы туристов по пути в багажное отделение.

