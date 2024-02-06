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20:28, 6 февраля 2024Путешествия

Пассажира поймали в аэропорту Европы с 1,4 миллиона евро в чемоданах

Bild: в аэропорту Мюнхена задержали пассажира с 1,4 миллиона евро в чемоданах

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В аэропорту Мюнхена поймали пассажира с 1,4 миллиона евро наличными в чемоданах. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным таможенного расследования, 44-летний немец иранского происхождения, который направлялся в Стамбул, попытался провезти крупную сумму денег, не задекларировав их.

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Сотрудники охраны аэропорта европейского города при просвечивании багажа рентгеном обнаружили сложенные стопки купюр. Уточняется, что чемоданы были изъяты, а их владелец — задержан.

Кроме того, у немца конфисковали два мобильных телефона. Также был выдан ордер на его арест из-за подозрений в отмывании денег.

Ранее сотрудники одного из главных аэропортов Испании обокрали пассажиров на 192 миллиона рублей и пошли под суд. Выяснилось, что они вскрывали зарегистрированные чемоданы туристов по пути в багажное отделение.

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      Марина Черняк
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