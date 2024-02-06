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16:21, 6 февраля 2024Культура

По факту попытки похищения Бьянки возбудили уголовное дело

Shot: полиция возбудила уголовное дело по факту попытки похищения певицы Бьянки

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Полиция возбудила уголовное дело после того, как певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) стала жертвой нападения незнакомца на улице. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам адвоката исполнительницы, на данный момент идут поиски похитителя с «лицом [маньяка Андрея] Чикатило». При этом он подчеркнул, что подозреваемого в преступлении пока нет, сотрудники правоохранительных органов уже опросили свидетелей произошедшего и мастера маникюра.

Также представитель Бьянки уточнил, что сама артистка не будет оказывать содействие следствию. Причины такого решения он не назвал.

Ранее Бьянка раскрыла подробности нападения незнакомца с палкой. Инцидент произошел вечером 2 февраля, когда артистка приехала на маникюр. По ее словам, незнакомец с палкой в руках дергал ее за руку и требовал сесть в его машину.

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      Варвара Кошечкина
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