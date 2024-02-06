Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:56, 6 февраля 2024Мир

Политологи объяснили значение военно-морских учений России, Ирана и Китая

Шафир: учения РФ, Ирана и КНР можно рассматривать как мирное сдерживание

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Политолог-международник Тимур Шафир и политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России Руслан Сафаров объяснили значение повторных совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая, которые страны запланировали через год после предыдущих. Экспертов цитирует «Царьград».

«За год отношения этих стран укрепились. Внешнеполитическая переориентация России в сторону исламского мира, удержание Ираном статуса региональной державы и эскалация на Ближнем Востоке — все эти факторы как бы намекают, что мы наблюдаем за постепенным и неизбежным формированием некоего "союза против Америки", ведь Ирану, как и Китаю, нужны сильные союзники в противостоянии с США», — заявил Шафир.

По его словам, трехсторонние военно-морские учения можно рассматривать с точки зрения мирного сдерживания. Политолог обратил внимание, что в прошлогодних маневрах были задействованы только Россия, Иран и Китай, а в этом году к уже сблизившимся странам могут присоединиться и другие. Он напомнил, что на прошлых учениях отрабатывались не только стрельба по воздушным целям, но и элементы оказания помощи потерпевшим бедствие кораблям, в том числе освобождение заложников.

По мнению Сафарова, планируемые странами маневры в первую очередь означают, что Москва и Пекин в состоянии обеспечивать свое присутствие в Персидском заливе.

Он также указал, что сейчас Великобритания пытается затащить Россию в крупный масштабный конфликт, чтобы «вырваться в высшую лигу». «Сейчас есть ощущение, что Лондон пытается стравить всех подряд. Вероятность глобального мирового конфликта высока как никогда», — подчеркнул политолог.

О планах России, Китая и Ирана провести военно-морские учения стало известно накануне. Командующий иранскими ВМС Шахрам Ирани отметил, что учения пройдут до конца года по иранскому календарю.

Что думаешь? Оцени!
      Ольга Лаврикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России нашли огромную свалку куриных яиц. Почему их решили выбросить?

      Лишившимся доступа к домам из-за обстрелов белгородцам помогут дополнительно

      В Литве предложили закрыть КПП на границе с Белоруссией для укрепления санкций

      Россиянин раскрыл траты на зимовку в Таиланде

      Шесть человек пострадали при ДТП на российской трассе

      Распространение iOS 17 замедлилось

      Иностранцы массово устремились в Россию благодаря одному нововведению

      Американское издание заявило о встрече Карлсона с Путиным

      Неизвестный украл картину и семь роутеров из главного здания МГУ

      Многодетного россиянина заподозрили в сексуальном насилии над тремя дочерьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше