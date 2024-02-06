Политологи объяснили значение военно-морских учений России, Ирана и Китая

Шафир: учения РФ, Ирана и КНР можно рассматривать как мирное сдерживание

Политолог-международник Тимур Шафир и политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России Руслан Сафаров объяснили значение повторных совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая, которые страны запланировали через год после предыдущих. Экспертов цитирует «Царьград».

«За год отношения этих стран укрепились. Внешнеполитическая переориентация России в сторону исламского мира, удержание Ираном статуса региональной державы и эскалация на Ближнем Востоке — все эти факторы как бы намекают, что мы наблюдаем за постепенным и неизбежным формированием некоего "союза против Америки", ведь Ирану, как и Китаю, нужны сильные союзники в противостоянии с США», — заявил Шафир.

По его словам, трехсторонние военно-морские учения можно рассматривать с точки зрения мирного сдерживания. Политолог обратил внимание, что в прошлогодних маневрах были задействованы только Россия, Иран и Китай, а в этом году к уже сблизившимся странам могут присоединиться и другие. Он напомнил, что на прошлых учениях отрабатывались не только стрельба по воздушным целям, но и элементы оказания помощи потерпевшим бедствие кораблям, в том числе освобождение заложников.

По мнению Сафарова, планируемые странами маневры в первую очередь означают, что Москва и Пекин в состоянии обеспечивать свое присутствие в Персидском заливе.

Он также указал, что сейчас Великобритания пытается затащить Россию в крупный масштабный конфликт, чтобы «вырваться в высшую лигу». «Сейчас есть ощущение, что Лондон пытается стравить всех подряд. Вероятность глобального мирового конфликта высока как никогда», — подчеркнул политолог.

О планах России, Китая и Ирана провести военно-морские учения стало известно накануне. Командующий иранскими ВМС Шахрам Ирани отметил, что учения пройдут до конца года по иранскому календарю.

