Польский спецназовец Наваль: надежды Киева на возвращение территорий не сбудутся

Надеждам Киева на возвращение утраченных в ходе конфликта территорий не суждено сбыться, так как Россия слишком сильна. На правду украинцам открыл глаза военный аналитик, бывший польский спецназовец с позывным Наваль, его слова приводит издание Glos24.

«Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы ее можно было просто вытеснить. Украинцы, конечно, получают от нас сильную поддержку, у них есть технологические инновации, но их меньше. У них гораздо меньше сил и ресурсов», — объяснил свою позицию Наваль.

По словам военного эксперта, очевидно, что Вооруженные силы республики (ВСУ) уже проиграли в конфликте, это является фактом. С этого момента «украинцы могут действовать так, как им позволяет Россия», уточнил он, предположив, что в скором времени Киеву придется сесть за стол переговоров.

Ранее полковник в отставке Андрей Кошкин назвал основные проблемы обороны ВСУ. Главное — у России есть инициатива по всей линии боевого соприкосновения.