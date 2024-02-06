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09:40, 6 февраля 2024Россия

Появились подробности о взрыве газа в Севастополе

Развожаев: взрыв разрушил 50 «квадратов» на улице Леваневского в Севастополе

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Взрыв газа в доме на улице Леваневского в Севастополе разрушил около 50 квадратных метров. Такие подробности случившегося привел глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По предварительной оценке площадь разрушений — около 50 кв. м. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей (электроэнергия, газ, вода, тепло», — сообщил глава города.

По его данным, в результате взрыва никто не пострадал. Из подъезда дома эвакуировали восемь человек, в том числе трое детей.

Взрыв газа прогремел в Севастополе во вторник, 6 февраля. Он обрушил часть перекрытий между первым и вторым этажом. О причинах происшествия пока не сообщается.

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      Анастасия Шейкина
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