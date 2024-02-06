ХАМАС передало Катару и Египту ответ по проекту о перемирии в секторе Газе

ХАМАС передало Катару и Египту ответ по проекту соглашения об обмене пленными

Палестинское движение ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту своего ответа на предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем, передает РИА Новости.

«Движение ХАМАС недавно передало братьям в Катаре и Египте свой ответ по соглашению, после завершения консультаций с руководством движения и фракциями сопротивления», — сказано в пресс-релизе ХАМАС.

Движение отметило, что их отношение к полученным предложениям оказалось позитивным. ХАМАС подчеркнуло, что приветствует режим прекращения огня, предоставление палестинцам гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры сектора Газа, а также снятие блокады и завершение процесса обмена пленными.

Ранее премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани рассказал, что страна получила ответ ХАМАС о временном перемирии в секторе Газа и освобождении израильских заложников. По его словам, ответ включает в себя замечания и в целом является положительным.