Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 6 февраля 2024Мир

ХАМАС передало Катару и Египту ответ по проекту о перемирии в секторе Газе

ХАМАС передало Катару и Египту ответ по проекту соглашения об обмене пленными

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Палестинское движение ХАМАС сообщило о передаче Катару и Египту своего ответа на предложения по соглашению об обмене пленными с Израилем, передает РИА Новости.

«Движение ХАМАС недавно передало братьям в Катаре и Египте свой ответ по соглашению, после завершения консультаций с руководством движения и фракциями сопротивления», — сказано в пресс-релизе ХАМАС.

Движение отметило, что их отношение к полученным предложениям оказалось позитивным. ХАМАС подчеркнуло, что приветствует режим прекращения огня, предоставление палестинцам гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры сектора Газа, а также снятие блокады и завершение процесса обмена пленными.

Ранее премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани рассказал, что страна получила ответ ХАМАС о временном перемирии в секторе Газа и освобождении израильских заложников. По его словам, ответ включает в себя замечания и в целом является положительным.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампу отказали в иммунитете по делу о штурме Капитолия. Что это значит для бывшего президента США?

      Карлсон заявил о попытках Белого дома сорвать интервью с Путиным

      Леброн Джеймс назвал величайшего футболиста в истории

      Байден заявил об отчаянном положении Украины

      Такер Карлсон заявил о скором интервью с Путиным

      Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта о помощи Украине

      На Украине обвинили СБУ в убийстве Ильи Кивы и Владлена Татарского

      Белый дом признал нанесение Россией ударов по военным целям на Украине

      Байдена обвинили в подрыве авторитета США

      Украину предупредили об опасной ситуации в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше