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04:55, 6 февраля 2024Бывший СССР

В Раде высмеяли слова Зеленского насчет украинских властей

Депутат Рады Кучеренко высмеял слова Зеленского насчет «перезагрузки» властей
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Presidential Office of Ukr Global Look Press

Депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко раскритиковал заявления Владимира Зеленского в необходимости «перезагрузки» властей. Слова президента страны политик высмеял в своем Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас "руководство страны"?!» — иронично отметил Кучеренко.

Ранее Владимир Зеленский рассказал итальянским журналистам, что размышляет о «замене ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере», так как Украине необходимы «перезагрузка и новое начало». По его словам, речь идет обо всей управленческой группе, которая «ведет машину страны».

Помимо этого, политик подтвердил планы заменить главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного.

В конце января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Однако позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг. Кроме того, в этот же день Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение на фоне слухов об отставке Залужного.

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      Марина Совина
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