Парень показал неожиданный поступок девушки на первом свидании и рассмешил сеть

Парень показал в TikTok неожиданный поступок, который совершила девушка на первом свидании. Его видео рассмешило многих пользователей сети.

«Мы на первом свидании. Эта девушка заказала целую банку соуса», — подписал ролик автор. Парень снял новую знакомую на видео и показал, что она заказала курицу и огромное количество соуса. Он также с иронией добавил, что девушка очень любит этот соус.

«Тот момент, когда ты понимаешь, что женишься на ней», «Зеленый флаг», «Вот это уверенность», «Я ношу кольцо на случай, если попаду именно в такую же ситуацию», «Женись на ней немедленно», — пошутили пользователи в комментариях под роликом. Многие назвали забавным ситуацию, а также отметили, что хотели бы подружиться с такой девушкой. Позже автор в ответ на комментарии пользователей написал, что свидание прошло хорошо и они с девушкой начали встречаться.

Ранее пользователь соцсети X рассказал, как он сходил на первое свидание и увидел неожиданное сообщение на телефоне своей спутницы. «Ну, внешность — это не главное», — говорилось в послании, адресованном девушке. Автор поста решил, что в сообщении речь шла о нем.