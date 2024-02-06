Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:39, 6 февраля 2024Среда обитания

Россиян призвали лепить скульптуры из папье-маше

Дизайнер Цыба: в 2024 году в моде останется колониальная тематика

Фото: Simone Padovani / Shutterstock / Fotodom

В 2024 году в дизайне интерьеров останется актуальной колониальная тематика. Об этом сообщила «Известиям» дизайнер архитектурного бюро «Мегабудка» и дизайн-студии Оксаны Преевой, ментор школы дизайна Contented Ева-Наталия Цыба.

Актуальными будут предметы интерьера, сделанные вручную. Это скульптуры, подсвечники, основания для настольных ламп и плафоны, которые могут быть однотонными или с яркими паттернами, но должны быть рукотворными — кривыми или немного помятыми. По словам дизайнера, эти предметы можно купить или сделать самостоятельно из папье-маше или глины.

Кроме того, в дизайне будут популярны крупные фактуры — например, напольное покрытие терраццо с большими заметными вкраплениями, необычный камень и фанера с контрастными прожилками. Также станут востребованными кирпич и декор из неглазурованных ваз и кашпо, а также керамическая плитка соответствующего тона. В связи с этим актуальны будут терракотовые, коричневые, коралловые и охристые оттенки.

Материалы по теме:
Биткоин из мусора. Человечество научилось добывать миллиарды на свалках. Почему эта технология может спасти планету?
Биткоин из мусора.Человечество научилось добывать миллиарды на свалках. Почему эта технология может спасти планету?
5 января 2024
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего. Во что саудовские принцы превратят пустыню?
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего.Во что саудовские принцы превратят пустыню?
25 января 2024

Также популярным решением дизайна квартир и домов будет монохром. В этом случае бежевыми должны быть не только стены, но и мебель, а также другие фактуры. Также будут востребованы и приглушенные, но глубокие тона зеленого, красного и синего.

Ранее стало известно, что в России мебель с декабря 2022 года по октябрь 2023-го подорожала на 6,3 процента. Сильнее всего подорожали кухонные шкафы — на 16 процентов. Кухонная мебель подорожала на 12 процентов. Цены снизились только на детские деревянные кровати и деревянную офисную мебель (снижение на шесть и два процента соответственно).

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестовича заочно арестовали в Москве. Против него возбуждены дела в России, Белоруссии и на Украине

      В Кремле назвали нелегкими долговые процессы в «Роснано»

      Названы популярные у россиян страны для покупки жилья

      Названы худшие наряды звезд на премии «Грэмми»

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Названы преимущества российских «Васильков»

      Глава Евросовета удивился идее оставления Крыма и Луганска за Россией

      Гости азербайджанской свадьбы устроили стрельбу в Черкесске и попали на видео

      Россиян предупредили о новой тактике мошенников

      Вооруженный мужчина под амфетамином навел лазер на самолет и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше