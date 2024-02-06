Россияне массово отказались от ипотеки

Выдачи ипотеки в январе упали на 65,5 процента

В январе 2024 года россияне массово отказались брать ипотеку — выдачи кредитов на жилье упали на 65,5 процента по сравнению с декабрем. Такие данные приводят аналитики агентства Frank.RG в своем исследовании.

В денежном выражении объем выдачи ипотеки в первом месяце года достиг 274,9 миллиарда рублей. Относительно января 2023 года значения оказались на 2,8 процента ниже, уточнили специалисты. При этом средний размер кредита увеличился на 3,9 процента с ноября и в декабре 2023 года достиг 4,28 миллиона рублей. Рост этого показателя фиксируют второй месяц подряд.

«Январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач, что обусловлено сезонностью, однако выдачи января 2024 года сопоставимы с уровнем выдач января прошлого года», — пояснили аналитики.

Ранее стало известно, что россияне из регионов с дорогим жильем — Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края — массово отказались от льготной ипотеки на новостройки. Снижение числа запросов произошло на фоне ужесточения правил выдачи таких кредитов, объяснили эксперты.