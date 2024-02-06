Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:19, 6 февраля 2024Ценности

Россиянкам перечислили самые модные головные уборы на весну и лето

Дизайнер Уколова: чепцы и косынки будут модными весной и летом 2024 года

Фото: Unsplash

Дизайнер Мария Уколова перечислила россиянкам самые модные головные уборы на весну и лето 2024 года. Ее комментарий публикует Marie Claire.

Так, популярными в теплых сезонах станут чепцы с завязками, которые можно удачно сочетать с любыми нарядами, отметила эксперт. При этом она посоветовала выбирать яркие декорированные фасоны. В то же время вновь актуальны будут повязки на голову, популярные в 2000-х годах.

Кроме того, в перечне оказались шапки бини, держащие форму береты с рисунком, панамы и бейсболки. Также специалистка посоветовала включить в гардероб шелковые косынки.

«С таким аксессуаром не стоит составлять сложные наряды, одежда, наоборот, должна быть спокойной и простой: белая рубашка, светлые брюки и босоножки. А если необходимости в головном уборе нет — шелковый платок может легко переместиться на шею или сумку», — пояснила собеседница издания.

В январе стилистка магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянкам самую модную обувь на весну. Так, актуальными станут сапоги-трубы и белые кроссовки. Кроме того, стоит обратить внимание на обувь на платформе.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России объяснили отказ США говорить о крушении Ил-76

      Песков анонсировал встречу Путина с председателем Верховного суда

      Мать бойца СВО подарила вице-спикеру Совфеда оберег «от всякой нечисти»

      В результате обстрела ВСУ оказалась повреждена пекарня в ЛНР

      Бориса Акунина объявили в международный розыск. В чем его обвиняют?

      Стала известна самая популярная соцсеть в России

      Российский «Прометей» сможет управлять машинами в воде

      Россиянам назвали способ вернуть ключи от арендованной квартиры

      В Стамбуле возле здания суда произошла перестрелка

      Ольга Серябкина показала внешность без косметики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше