Россиянкам перечислили самые модные головные уборы на весну и лето

Дизайнер Уколова: чепцы и косынки будут модными весной и летом 2024 года

Дизайнер Мария Уколова перечислила россиянкам самые модные головные уборы на весну и лето 2024 года. Ее комментарий публикует Marie Claire.

Так, популярными в теплых сезонах станут чепцы с завязками, которые можно удачно сочетать с любыми нарядами, отметила эксперт. При этом она посоветовала выбирать яркие декорированные фасоны. В то же время вновь актуальны будут повязки на голову, популярные в 2000-х годах.

Кроме того, в перечне оказались шапки бини, держащие форму береты с рисунком, панамы и бейсболки. Также специалистка посоветовала включить в гардероб шелковые косынки.

«С таким аксессуаром не стоит составлять сложные наряды, одежда, наоборот, должна быть спокойной и простой: белая рубашка, светлые брюки и босоножки. А если необходимости в головном уборе нет — шелковый платок может легко переместиться на шею или сумку», — пояснила собеседница издания.

В январе стилистка магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянкам самую модную обувь на весну. Так, актуальными станут сапоги-трубы и белые кроссовки. Кроме того, стоит обратить внимание на обувь на платформе.