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15:04, 6 февраля 2024Путешествия

Российские артисты застряли в аэропорту Шанхая по вине Китая

«Известия»: артисты МСХТ застряли в аэропорту Шанхая после гастролей

Фото: Freeman Zhou / Unsplash

Артисты Московского современного художественного театра (МСХТ) застряли в аэропорту Шанхая после гастролей по вине Китая. Об этом «Известиям» рассказал главный режиссер МСХТ Руслан Банковский.

По его словам, произошедшее является недоработкой китайской стороны, так как она недополучила документы, касающиеся гастролей коллектива. Банковский подчеркнул, что российский консул в КНР уже приезжал к артистам в шанхайскую авиагавань.

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Главный режиссер отметил, что над решением возникшей проблемы уже работают. Ожидается, что артисты смогут вернуться в Москву только через несколько дней.

«У всех нас, артистов, есть свои графики, есть спектакли уже в России, есть съемки, — пояснил он. — (…) И мы просто подводим наших других коллег в других проектах».

Ранее в феврале больше тысячи пассажиров застряли в сочинском аэропорту из-за непогоды. Все они ожидают возможности вылететь в города назначения после того, как 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий самолеты уходили на запасные аэродромы.

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      Фариза Бацазова
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