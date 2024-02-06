Российский депутат сфотографировался с автоматом и перестал выходить на связь

Депутат из Полярного Поддубный снялся с автоматом и перестал выходить на связь

Депутат из города Полярный в Мурманской области Иван Поддубный сфотографировался с автоматом в военной форме. Об этом сообщает портал «Север.Пост».

Журналисты издания предположили, что депутат Закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск ушел служить в зону специальной военной операции (СВО), и направили запрос в заксобрание ЗАТО, однако коллеги Поддубного не смогли подтвердить факт заключения депутатом контракта с Министерством обороны. Также они сообщили, что и военкомат не располагает подобными данными, а сам Поддубный так и не сложил полномочия.

Одновременно с этим сообщество The ZATO в социальной сети «ВКонтакте» связалось с неназванным другом Поддубного — тот подтвердил уход депутата на СВО. Однако с самим депутатом администраторам сообщества связаться не удалось — мужчина перестал выходить на связь.

На странице Поддубного в соцсети указано, что последний раз он открывал ее четыре дня назад.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер правительства Забайкальского края, глава администрации региона Марат Мирхайдаров также отправится добровольцем на СВО.