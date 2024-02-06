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20:12, 6 февраля 2024Экономика

Аналитики Центробанка дали прогноз по росту зарплат в России

Департамент ЦБ спрогнозировал дальнейший рост зарплат в РФ из-за нехватки кадров

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заработные платы в России в ближайшее время продолжат расти, потому что проблема нехватки кадров в промышленности в январе только усилилась из-за ускоренных темпов создания рабочих мест. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» за авторством департамента исследований и прогнозирования Центробанка, опубликованном на сайте регулятора.

При этом аналитики отмечают, что возможностей для расширения предложения товаров и услуг темпами, которые были бы достаточны для удовлетворения спроса, у предприятий нет.

Такая ситуация может потребовать удерживания высокого уровня ключевой ставки достаточно долго, чтобы сдержать проинфляционное давление со стороны внутреннего спроса.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России, однако ранее и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и ее заместители указывали, что ожидать снижения ставки в ближайшее время не стоит. В частности, Набиуллина сравнила российскую экономику с перегретым двигателем, требующим охлаждения, и указывала на существенный дефицит кадров, который нельзя компенсировать дешевыми кредитами.

В интервью в конце января председатель ЦБ подтвердила, что ожидать снижения ставки можно будет не раньше, чем во втором полугодии, когда тренд на снижение инфляции будет достаточно устойчивым.

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      Платон Щукин
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