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06:39, 6 февраля 2024Среда обитания

Названы продаваемые быстрее всего машины с пробегом

Исследование «Авто.ру»: среди авто с пробегом быстрее всего выкупают авто Kia

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Среди автомобилей с пробегом быстрее всего продаются авто Kia и Geely: в среднем их успевают продать за 29 дней. Следом идут Ford и Vhery со средними сроками выкупа 31 и 32 дня соответственно. Об этом «Ленте.ру» на основании проведенного анализа рассказали исследователи «Авто.ру».

По словам аналитиков, среднестатистическая продаваемая сегодня машина — авто немецкого или японского бренда возрастом чуть больше восьми лет, с пробегом порядка 120 тысяч километров. Такое предложение, как выяснилось, в среднем находит покупателя за 47 дней.

«Во главе первой пятерки сегмента масс-маркет находятся Kia и Geely, автомобили этого бренда снимают с продажи в среднем через 29 дней. Следом идет пара южно-корейских компаний Ford — 31 день, и Chery — 32 дня. На пятом месте удерживается Daewoo, автомобили бренда еще весьма востребованы на нашем рынке. Продукция отечественной Lada продается в среднем за 36 дней», — сообщили в «Авто.ру».

Средний класс, по словам аналитиков, демонстрирует схожую динамику по скорости продажи от 30 до 35 дней. В этом сегменте лидируют Nissan и Volkswagen, третье место досталось японскому бренду Mazda. На четвертом и пятом местах Kia и Ford.

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«На вторичный рынок выходит все больше постгарантийных автомобилей, первая пятерка рейтинга наиболее востребованных моделей в возрасте от 3 до 5 лет состоит полностью из кроссоверов. На первом месте сейчас китайский Geely Atlas, на втором Kia Soul и Hyundai Creta», — перечислили исследователи.

Существенную долю рынка, как выяснилось, составляют авто в возрасте от 10 до 14 лет, скорость продажи там достаточно высокая.

«Всего за три недели, в среднем, продаются Hyundai Solaris. Следом идет пара бюджетных седанов Volkswagen Polo и Renault Logan с результатом 24 и 26 дней соответственно. Оставшиеся места в первой пятерке разделили Mazda 3 второго поколения и Lada 2115», — поделились в Авто.ру.

Ранее в Минпромторге сообщили, что по итогам 2023 года суммарные объемы производства автомобилей в России выросли более чем на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го.

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      Наталия Белова
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