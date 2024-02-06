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20:21, 6 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин поссорился с сожительницей и забил ее металлической трубой

В Челябинской области мужчина забил сожительницу металлической трубой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Челябинской области предстанет перед судом 61-летний россиянин, обвиняемый в расправе над сожительницей. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 4 февраля обвиняемый находился в своем доме в поселке Бреды, где, употребив алкоголь, принялся спорить со своей сожительницей. В какой-то момент ссора переросла в конфликт, и мужчина, вооружившись металлической трубой, принялся бить женщину по голове. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Осознав содеянное, злоумышленник спрятал тело женщины в погребе, заколотил его и скрылся. Преступление раскрыли в кратчайшие сроки, мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение.

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      Владимир Седов
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