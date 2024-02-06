Более сотни японцев госпитализировали из-за непогоды

В Токио 130 человек госпитализировали из-за снегопада

Более сотни жителей Токио оказались в больнице из-за непогоды. В японской столице наблюдаются мощные снегопады, сообщает Kyodo News со ссылкой на пожарную охрану города.

Около 130 японцев были госпитализированы во вторник из-за падений. Возраст пострадавших варьируется от 4 до 92 лет. Жизнь всех пациентов — вне опасности. В соседней префектуре Канагава травмы получили еще 30 человек, в префектуре Сайтама — 50 человек.

Осадки также усложнили движение транспорта. Ночью шесть экспресс-поездов не могли выехать со станций в течение 10 часов. Более 1,6 тысячи пассажиров пришлось спать в салоне. Один из них был госпитализирован из-за недомогания. 30 внутренних рейсов были отменены.

Ранее москвичам пообещали рекордные снегопады с приходом циклона «Ольга». Согласно прогнозам, в ночь на 7 февраля в столице усилятся морозы.