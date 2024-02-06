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12:57, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Стала известна самая популярная соцсеть в России

«ВКонтакте» достигла рекордного показателя охвата среди населения России

Фото: Pavle Bugarski / Shutterstock / Fotodom

Социальная сеть «ВКонтакте» поставила рекорд по показателям охвата среди населения России. Об этом свидетельствуют данные проекта Mediascope Cross Web, результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

«ВКонтакте» оставляет за собой звание самой популярной соцсети в России: каждый месяц ей пользуются около 89 миллионов пользователей. В декабре 2023 года соцсеть достигла рекордного показателя охвата — 73 процента.

Также в топ соцсетей по показателям охвата вошли Telegram (68 процентов), TikTok (55 процентов) и «Одноклассники» (43 процента).

Ранее стало известно, что мини-приложение «Госуслуги» в социальной сети «ВКонтакте» расширило список услуг. Теперь записаться на прием к врачу можно в сообществах больниц и поликлиник.

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      Варвара Кошечкина
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