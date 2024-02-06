Стала известна самая популярная соцсеть в России
«ВКонтакте» достигла рекордного показателя охвата среди населения России
Социальная сеть «ВКонтакте» поставила рекорд по показателям охвата среди населения России. Об этом свидетельствуют данные проекта Mediascope Cross Web, результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
«ВКонтакте» оставляет за собой звание самой популярной соцсети в России: каждый месяц ей пользуются около 89 миллионов пользователей. В декабре 2023 года соцсеть достигла рекордного показателя охвата — 73 процента.
Также в топ соцсетей по показателям охвата вошли Telegram (68 процентов), TikTok (55 процентов) и «Одноклассники» (43 процента).
Ранее стало известно, что мини-приложение «Госуслуги» в социальной сети «ВКонтакте» расширило список услуг. Теперь записаться на прием к врачу можно в сообществах больниц и поликлиник.