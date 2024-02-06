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14:14, 6 февраля 2024Экономика

Стало известно об экономических темах предстоящих переговоров Путина в Турции

Песков: Путин в Турции будет обсуждать все нюансы торговых отношений двух стран

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Kremlin / Reuters

В ходе ожидающегося в ближайшее время визита президента России Владимира Путина в Турцию будут обсуждаться все нюансы торговых отношений двух стран, включая возможное учреждение российско-турецкого банка и дорожную карту создания газового хаба, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря главы государства, Турция является важным торгово-экономическим партнером России, поэтому отношения в этой сфере предстоит обсудить «во всех измерениях».

Ранее от источника в банковском секторе Турции стало известно, что ведомства двух стран обсуждают создание совместного банка в качестве варианта решения проблемы с переводами, возникшей в начале 2024 года на фоне угрозы вторичных санкций США.

С 1 января денежные переводы между странами почти остановились, а экспортеры в Турции заявляли о необходимости срочных решений для продолжения торговли. Как отмечают аналитики, некоторые кредитные организации позднее начали принимать переводы из России, но «нельзя сказать, что изменение политики нескольких турецких банков исправило ситуацию».

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      Дмитрий Воронин
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