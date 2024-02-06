Триллер со звездой «Твин Пикса» выйдет в российский прокат

Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» с Кайлом Маклахленом покажут в России

Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» режиссера Мишель Дэннер выйдет в российский прокат. Об этом сообщаетсеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».

В фильме снялись звезда сериала «Твин Пикс» Кайл Маклахлен, а также Энди Гарсиа, Эбигейл Бреслин, Люк Уилсон, Райан Филлип и Дональд Сазерленд. Картина получила 27 наград и девять номинаций международных кинофестивалей.

«Дьявол в деталях. Дело Миранды» посвящен истории женщины Патрисии Вейр. В 1963 году она подверглась похищению и изнасилованию. Спустя 60 лет пострадавшая дала интервью о пережитом опыте.

Всероссийская премьера картины запланирована на 7 февраля, уточнили в сети кинотеатров.

Ранее фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина заработал более миллиарда рублей за 12 дней, возглавив кинопрокат в России и СНГ.

