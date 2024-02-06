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09:17, 6 февраля 2024Путешествия

Турист изнасиловал девушку сына в отеле и отправился в тюрьму

Mirror: турист изнасиловал подругу сына в номере отеля в Испании и сознался

Фото: Paul Childs / Reuters

Британский турист изнасиловал подругу сына в номере отеля в испанском городе Магалуф и сознался в содеянном. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент с изнасилованием произошел на испанском курорте в мае 2023 года. 43-летний Дэвид МакПол Виггинг в состоянии алкогольного опьянения зашел в номер сына, где на кровати спала его девушка. Согласно данным следствия, он подошел к ней и стал совершать действия сексуального характера. Когда девушка проснулась и стала вырываться, нападавший схватил ее руки и закончил начатое.

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Пострадавшей удалось сбежать и обратиться в полицию, однако к моменту прибытия правоохранителей мужчина уже выселился из номера. Его удалось задержать в аэропорту.

По данным издания, Виггинг пошел на сделку со следствием, поэтому отправится в тюрьму на четыре года вместо запрашиваемых прокурором девяти лет заключения. Ему также надлежит выплатить пострадавшей компенсацию в размере 6,4 тысячи фунтов стерлингов (729 тысяч рублей).

Ранее туристка из США подверглась групповому изнасилованию со стороны двоих мужчин во время Недели моды в Париже. Она познакомилась с нападавшими в баре отеля, после чего поехала домой к одному из них.

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      Зарина Дзагоева
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