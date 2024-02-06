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23:55, 6 февраля 2024Мир

Украину обвинили в совершении терактов на территории России почти каждую неделю

Небензя: Украина совершает теракты на территории России почти каждую неделю
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что украинские военные озверели, обвинив их в совершении терактов на территории России почти каждую неделю, сообщает РИА Новости.

«Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России», — заявил дипломат.

Ранее он отметил, что время и цель обстрела города Лисичанска украинскими войсками были выбраны неслучайно. По его словам, населенный пункт находится вблизи линии боевого соприкосновения. Он регулярно обстреливается Вооруженными силами Украины (ВСУ) из разных видов вооружений.

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      Марина Совина
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