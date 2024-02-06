В Чечне показали отпечатанный в Киеве детский комикс с «сатанинской идеологией»

В Чечне показали напечатанную в Киеве книгу для детей о свадьбе двух принцесс

В Чечне показали якобы издаваемую на Украине печатную продукцию с «сатанинской идеологией». Видеоролик опубликовал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

На видео корреспондент Дудаева продемонстрировал комикс об отношениях двух принцесс, одна из которых изображена темнокожей. Книга была отпечатана в Киеве, она продавалась свободно и также была доступна в библиотеках, утверждает он.

Произведение «Принцесса плюс принцесса» описывает нетрадиционные отношения, в конце комикса героини женятся. Дудаев назвал книгу наглядным примером того, как западная идеология насаждается на территории Украины и подконтрольной Киеву части Донбасса.

В конце ноября 2023 года Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его на территории страны.