Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 6 февраля 2024Россия

В Чечне показали отпечатанный в Киеве детский комикс с «сатанинской идеологией»

В Чечне показали напечатанную в Киеве книгу для детей о свадьбе двух принцесс

Кадр: Telegram-канал Ахмеда Дудаева

В Чечне показали якобы издаваемую на Украине печатную продукцию с «сатанинской идеологией». Видеоролик опубликовал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

На видео корреспондент Дудаева продемонстрировал комикс об отношениях двух принцесс, одна из которых изображена темнокожей. Книга была отпечатана в Киеве, она продавалась свободно и также была доступна в библиотеках, утверждает он.

Произведение «Принцесса плюс принцесса» описывает нетрадиционные отношения, в конце комикса героини женятся. Дудаев назвал книгу наглядным примером того, как западная идеология насаждается на территории Украины и подконтрольной Киеву части Донбасса.

В конце ноября 2023 года Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его на территории страны.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Швеция закроет расследование диверсий на «Северных потоках». Больше года никто не знает, кто взорвал газопроводы

      Бывшая зампрокурора российского региона предстала перед судом за коррупцию

      Власти пояснили причины для отказа в компенсации за аварийное жилье

      Троих россиян задержали за организацию нарколаборатории в квартире жилого дома

      В Киеве придумали построить подземный тоннель под Днепром

      В России представили обновленный отечественный электромобиль

      Россиянам рассказали о связываемой с инопланетянами загадке Арктики

      Россиян предупредили о вреде популярного варианта завтрака

      Стало известно имя наставника новой «Фабрики звезд»

      В ФРГ заявили о накручивании населения против «Альтернативы для Германии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше