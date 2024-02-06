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11:41, 6 февраля 2024Спорт

В Чехии закрыли биатлонную трассу за два дня до старта чемпионата мира

В Нове-Место закрыли биатлонную трассу за два дня до старта ЧМ из-за непогоды
СюжетЧемпионат мира по биатлону

Фото: Petter Arvidson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Организаторы чемпионата мира по биатлону в чешском Нове-Место закрыли для тренировок и тестов трассу, на которой должны пройти соревнования. Об этом сообщает NRK.

По информации источника, причиной стала непогода, в частности, порывы ветра, достигавшие 90 километров в час, а также сильный дождь. Отмечается, что из-за урагана пострадала арена, а на трассе оказалось большое количество обломков деревьев. Организаторы обсуждают возможность переноса гонок.

Чемпионат мира должен пройти в Нове-Место с 7 по 18 февраля. В день начала турнира также прогнозируется сильный дождь.

Россияне не участвуют в турнирах по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022 года и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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      Анастасия Борисова
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