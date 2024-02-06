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04:39, 6 февраля 2024Мир

В генконсульство России в Сиднее забросили подозрительный предмет

Полиция оцепила генконсульство России в Сиднее из-за подозрительного предмета

Фото: Unsplash

Полиция оцепила улицу Фуллертон-стрит в Сиднее, на которой расположено генеральное консульство России, после того, как неизвестный забросил на его территорию подозрительный предмет. Речь идет о сумке с неизвестным содержимым, сообщили в российском диппредставительстве, передает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов, работающие на месте, предварительно осмотрели сумку и после этого вызвали специалистов для дальнейшего разбирательства.

Ранее прохожий обнаружил в арке дома на Измайловском бульваре в Москве странное устройство: несколько длинных батареек, перемотанных монтажным скотчем, из которых торчат провода. Мужчина сразу же вызвал на место полицию, проход перекрыли для людей и автомобилей.

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      Александра Синицына
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