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10:18, 6 февраля 2024Мир

В Германии раскрыли причины конфликта Зеленского и Залужного

Полковник Рихтер: конфликт между Зеленским и Залужным произошел из-за территорий

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) произошел из-за потерянных территорий и возможностей армии. Причины конфликта раскрыл полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью телеканалу NTV.

«Зеленский в своей риторике сфокусирован на возврате утраченных территорий и возвращении к границам 1991 года. Залужный считает это полной иллюзией», — сказал он.

По его словам, Залужный трезво оценил военные возможности ВСУ и дал приказ уйти в оборону. Рихтер отметил, что именно по этой причине Зеленский думает о перестановках в военном руководстве.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что главком ВСУ бережет боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и не посылает их на передовую, так как сам разделяет нацистскую идеологию. Он подчеркнул, что сместить Залужного с должности легальными методами невозможно, так как он отменил выборы и фактически объявил себя «королем».

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      Семен Александров
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