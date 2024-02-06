Полковник Рихтер: конфликт между Зеленским и Залужным произошел из-за территорий

Конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) произошел из-за потерянных территорий и возможностей армии. Причины конфликта раскрыл полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью телеканалу NTV.

«Зеленский в своей риторике сфокусирован на возврате утраченных территорий и возвращении к границам 1991 года. Залужный считает это полной иллюзией», — сказал он.

По его словам, Залужный трезво оценил военные возможности ВСУ и дал приказ уйти в оборону. Рихтер отметил, что именно по этой причине Зеленский думает о перестановках в военном руководстве.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что главком ВСУ бережет боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и не посылает их на передовую, так как сам разделяет нацистскую идеологию. Он подчеркнул, что сместить Залужного с должности легальными методами невозможно, так как он отменил выборы и фактически объявил себя «королем».