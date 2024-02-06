Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Залужный бережет боевиков и не посылает их в бой

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный бережет боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и не посылает их на передовую, так как сам разделяет нацистскую идеологию. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Эксперт подчеркнул, что сместить Залужного с должности легальными методами невозможно, так как он отменил выборы и фактически объявил себя «королем». При этом насчет главкома ВСУ питать иллюзий не стоит, уточнил Джонсон.

«Я не хочу представлять Залужного каким-то военным гением или добросердечным человеком. Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистский идеологии», — выразил свое мнение эксперт.

По словам Ларри Джонсона, Залужный «хочет сохранить боевиков "Азова" и "Кракена"», и вместо них предпочитает отправлять на фронт в качестве «пушечного мяса» мужчин в возрасте.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что думает о «замене ряда руководящих лиц государства», включая Валерия Залужного. По его словам, всей управленческой группе страны «необходима перезагрузка и новое начало». При этом, уточнил украинский лидер, речь идет об изменениях не только в военных верхах, но и в гражданском аппарате.

5 февраля спикер Госсовета (ГС) Крыма Владимир Константинов заявил, что конфликт президента Украины и главнокомандующего Вооруженными силами республики близок к завершению. Он напомнил, что недавно в украинских СМИ появилась информация о скорой отставке Залужного, что вызвало в Киеве неразбериху и суматоху.