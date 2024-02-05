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12:59, 5 февраля 2024Россия

В России сообщили о финишной прямой в грызне Зеленского и Залужного

Глава ГС Крыма Константинов: грызня Зеленского и Залужного на финишной прямой
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного близок к завершению. Об этом в Telegram заявил спикер Госсовета (ГС) Крыма Владимир Константинов.

Константинов напомнил, что недавно в украинских СМИ появилась информация о скорой отставке Залужного, что вызвало в Киеве неразбериху и суматоху. «Грызня Зеленского и Залужного вышла на финишную прямую (...) Похоже, Залужный надеется в развернувшейся борьбе не только избежать отставки, но и "отправить в отставку" Зеленского», — сообщил российский спикер.

По его мнению, масла в разгорающийся костер конфликта подлили как западные СМИ, так и замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая «прибыла в Киев на метле».

Для кого из скандалистов ее нынешний визит станет роковым — покажет, возможно, уже эта неделя

Владимир Константинов

Ранее Зеленский рассказал о размышлениях по поводу замены ряда руководящих лиц государства, в том числе Залужного. Он объяснил, что Украине нужны перезагрузка и новое начало. Речь идет об изменениях не только в военных верхах, но и в гражданском аппарате, уточнил президент.

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