В Грузии заявили об усилении контроля на границе после перевозки взрывчатки
Грузия усилила контроль за визитерами на границе. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МВД республики Вахтанг Гомелаури, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Грузия».
«Граница максимально контролируется. Вместе со Службой государственной безопасности (СГБ) мы проверяем всех. Мы говорим о пограничном контроле, о монтаже системы распознавания лиц. Внедрена новая программа и проверяется», — сообщил он.
Заявление об усилении контроля на границе было сделано после того, как 5 февраля в Грузии перехватили груз со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж. Перевозка осуществлялась в двух предназначенных для электромобиля аккумуляторах, которые использовались как контейнеры.
Впоследствии стало известно, что за перевозкой взрывчатки из Одессы в Воронеж стоял кандидат в депутаты Одесской областной Рады от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе. При этом СГБ уточняет, что никто из 11 сообщников Шарашидзе, вероятно, не знал о содержимом груза.