В Грузии заявили об усилении контроля на границе после перевозки взрывчатки

В Грузии заявили о максимальном контроле за границей после перевозки взрывчатки

Грузия усилила контроль за визитерами на границе. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МВД республики Вахтанг Гомелаури, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Граница максимально контролируется. Вместе со Службой государственной безопасности (СГБ) мы проверяем всех. Мы говорим о пограничном контроле, о монтаже системы распознавания лиц. Внедрена новая программа и проверяется», — сообщил он.

Заявление об усилении контроля на границе было сделано после того, как 5 февраля в Грузии перехватили груз со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж. Перевозка осуществлялась в двух предназначенных для электромобиля аккумуляторах, которые использовались как контейнеры.

Впоследствии стало известно, что за перевозкой взрывчатки из Одессы в Воронеж стоял кандидат в депутаты Одесской областной Рады от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе. При этом СГБ уточняет, что никто из 11 сообщников Шарашидзе, вероятно, не знал о содержимом груза.